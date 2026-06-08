Vem aí em «Terra Forte»: Leumi suspeita de Maria de Fátima/ Carmen?

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) informa Leumi (Cassiano Carneiro) que já contratou uma pessoa lá para casa, e ele apressa-se a conhecê-la.

Maria de Fátima (Rita Pereira) termina de fazer a cama, frustrada com a sua situação. Leumi entra com Susette e observa-a atentamente.

Leumi observa Maria de Fátima de forma quase ameaçadora, analisando-a ao detalhe. Susette interrompe, lembrando-lhe que já não trabalha ali. Satisfeita, elogia o trabalho de Carmen a arrumar o quarto. Leumi permanece para trás, a inspecionar tudo minuciosamente.

Relembre o momento em que Leumi se vingou de Maria de Fátima: