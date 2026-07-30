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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Luzilei organiza homenagem emocionante a Armando

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 46min
Vem aí em «Terra Forte»: Luzilei organiza homenagem emocionante a Armando - TVI
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Em «Terra Forte», Moreira (Rúben Garcia) sugere realizar uma homenagem a Armando (Ricardo Carriço) no Ninho, mas José (Paulo Calatré) recusa, lembrando que ele apoiava a candidatura de Rosa Maria (Custódia Gallego). Depois, parte para ir buscar os filhos de Vivi (Sofia Nicholson) e Armando à escola.

Enquanto organizam uma pequena homenagem a Armando, Luzilei (Igor Marchesi) recorda emocionado a última conversa que teve com ele. Ao saber que Rosa Maria está em casa, António (João Catarré) decide convidá-la para se juntar ao grupo.

António convida Rosa Maria para a homenagem a Armando, mas ela prefere ficar em casa. Durante a conversa, revela-lhe que Vivi se culpa pela morte do marido.

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