Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus acorda na casa de Maria de Fátima e dá de caras com ela

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:01
Vem aí em «Terra Forte»: Marcus acorda na casa de Maria de Fátima e dá de caras com ela - TVI
Em «Terra Forte», António (João Catarré) encontra por fim Rosinha (Francisca Salgado) a dançar com o grupo que acabou de conhecer. Puxa-a a dizer determinado que vão para casa. Rosinha mostra-se contrariada e os amigos comentam que acharam António muito atraente.

Marcus (Vitor Hugo) está na esplanada com Bingo a beber. Homens reconhecem-no e abordam-no a dizer que devia ter vergonha de estar ali depois de ter provocado tantas mortes e começam a agredi-lo. António vê a cena com Rosinha e sai em defesa de Marcus, batendo nos homens. Estes partem garrafas e ficam a desafiar António.

Rosinha puxa António antes que ele seja ferido pelos homens, que voltam a atacar Marcus e Bingo. Rosinha vai proteger o cão enquanto António, num ímpeto de fúria, atira uma cadeira aos homens, nocauteando-os.

Seguranças do bar já estão no local, com Rosinha a dizer que António se limitou a defender Marcus de ser agredido. Rosinha dá os parabéns ao pai e António indica que vão levar Marcus para casa e tratar da ferida do cão.

Rosinha e António chegam com Marcus e Bingo a casa, com Marcus a desmaiar de imediato no sofá. António e Rosinha continuam sem saber nada sobre eles.

Dudu (Tomás Taborda) desfalece no chão. Rosinha ignora e pede aos empregados coisas para coser a ferida do cão. Susette (Inês Faria) e Leumi (Cassiano Carneiro) ficam aflitos a dizer que Maria de Fátima tem uma grande alergia a pelos de cão.

António começa a coser Bingo, dizendo já estar habituado a socorrer pescadores no mar. Susette olha-o derretida. Maria de Fátima (Rita Pereira) entra na sala, começando de imediato a espirrar sem parar por causa do cão. Marcus desperta e diz a Maria de Fátima que vai aproveitar para acabar com ela, visto já ir preso de qualquer maneira, pegando num objeto afiado.

