Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é levado pela polícia

Em «Terra Forte», Marcus (Vitor Hugo) acaba por largar o objeto sob o apelo de Flor (Benedita Pereira). Maria de Fátima (Rita Pereira) agradece a Flor, apagando de seguida. Sammy (José Fidalgo) injeta aflito a caneta de adrenalina em Maria de Fátima. Polícias chegam para prender Marcus, que chora arrasado.

Todos ficam aliviados por Maria de Fátima recobrar os sentidos. Maria de Fátima grita de imediato para levarem Marcus dali, dizendo que ele a tentou matar. Marcus cobra a Flor de que ela lhe prometeu que não ia deixar que o levassem preso.

Marcus é levado pelos polícias para a saída, pedindo desculpa a Vivi (Sofia Nicholson) e Glória (Maria João Pinho) pelo que fez. As mulheres perguntam aos polícias o que lhe vai acontecer, mas estes dão-lhes uma resposta torta.

Relembre o momento que mudou a vida de Marcus: