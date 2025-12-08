Vem aí em «Terra Forte»: Marcus e os filhos ficam incrédulos com o valor que vão receber

Em «Terra Forte», Kadu (Vicente Ramizes) faz suspense do que descobriu, somente dizendo que aqueles papéis provam que mais uma vez Vivi (Sofia Nicholson) fazia tudo por eles. Todos veem os papéis dos seguros de vida que Vivi fez.
Todos sugerem valores parcos para o que podem receber dos seguros com a morte de Vivi. Kadu diz que é muito mais do que eles estão a pensar, e estar triste por aquilo querer dizer que Vivi se matou mesmo para os deixar bem. Todos estacam atónitos com o valor que Kadu mostra.
Recorde-se que Vivi viu-se obrigada a fugir, ao ver a vida dos filhos ameaçada: