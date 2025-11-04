Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 51min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) ri-se em descrédito por Marcus (Vitor Hugo) andar a espalhar que houve sabotagem na Komibem, e anui que ele está a fazer aquilo para conseguir que os seguros lhe paguem as indemnizações. Dani (Camy Ribau) questiona a mãe se está preparada para dividir tudo com Flor e ela anui. Dani, já irritada, conta que Dudu está a namorar com Rosinha e Maria de Fátima sai que nem um furacão.

Maria de Fátima sai para o exterior e apanha Dudu (Tomás Taborda) e Rosinha (Francisca Salgado) a beijarem-se escondidos. Maria de Fátima olha furiosa para Dudu e Rosinha aos beijos. Hesita em ir ter com eles e acabar já com aquilo, mas acaba por não o fazer. Maria de Fátima vem a praguejar que Rosinha quer dar o golpe com Dudu, Susette ouve. Rosinha insiste com Dudu para ainda não revelarem que estão a namorar. Susette fica muito intrigada

Recorde o primeiro beijo dos jovens:

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria deixa Maria de Fátima em aflição com as suas suspeitas

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria deixa Flor em alerta

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: António alerta Flor para o jogo duplo de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Sammy confronta Maria de Fátima: «Não te tens sentido culpada todos estes anos?»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: António faz um sério aviso a Flor

Terra Forte
Ontem

Rosinha fica em pânico: «Isso quer dizer que somos família»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

qui, 4 set
1

«Espero só chegar tranquilo»: Pedro Bianchi Prata vive noite de angústia antes de regressar a Portugal

Ontem
2

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Ontem
3

Os filhos de Inês Aires Pereira são a cara chapada da mãe. Podemos comprovar!

Para Sempre
qua, 19 fev
4

«Não tenho palavras»: Sara Prata larga tudo para abraçar uma missão comovente, que promete mudar a vida de muitas crianças

dom, 2 nov
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro

Terra Forte
sex, 31 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: António alerta Flor para o jogo duplo de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Laura arrasta Clarice pelos cabelo e expulsa-a do palacete

A Protegida
dom, 2 nov

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Ontem

Fernanda Serrano impõe-se a seguidora e reage contra críticas ao filho

A Protegida
Ontem

Sensual como nunca: a fotografia de Ana Guiomar que somou mais de mil gostos numa hora

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família chegam ao Brasil para pôr o plano em marcha

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Ontem

Fernanda Serrano impõe-se a seguidora e reage contra críticas ao filho

A Protegida
Ontem

Sensual como nunca: a fotografia de Ana Guiomar que somou mais de mil gostos numa hora

Ontem

Lourenço Ortigão brilha ao lado de estrelas de Hollywood e é muito aplaudido

Ontem

«O coração confirmou»: Rita Pereira explode de emoção com vitória histórica

Terra Forte
Ontem

«Espero só chegar tranquilo»: Pedro Bianchi Prata vive noite de angústia antes de regressar a Portugal

Ontem
Mais Fora do Ecrã