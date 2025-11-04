Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) ri-se em descrédito por Marcus (Vitor Hugo) andar a espalhar que houve sabotagem na Komibem, e anui que ele está a fazer aquilo para conseguir que os seguros lhe paguem as indemnizações. Dani (Camy Ribau) questiona a mãe se está preparada para dividir tudo com Flor e ela anui. Dani, já irritada, conta que Dudu está a namorar com Rosinha e Maria de Fátima sai que nem um furacão.

Maria de Fátima sai para o exterior e apanha Dudu (Tomás Taborda) e Rosinha (Francisca Salgado) a beijarem-se escondidos. Maria de Fátima olha furiosa para Dudu e Rosinha aos beijos. Hesita em ir ter com eles e acabar já com aquilo, mas acaba por não o fazer. Maria de Fátima vem a praguejar que Rosinha quer dar o golpe com Dudu, Susette ouve. Rosinha insiste com Dudu para ainda não revelarem que estão a namorar. Susette fica muito intrigada

Recorde o primeiro beijo dos jovens: