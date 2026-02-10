Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Rosinha e fica metida em problemas

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:50
Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) propõe a Rosinha (Francisca Salgado) fazerem um teste de ADN, embora diga não ter dúvidas de que é seu pai. Rosinha admite continuar magoada com António (Joao Catarré), e Sammy explica que ele apenas acedeu ao pedido de Flor (Benedita Pereira) para ocultar a verdade.

Maria de Fátima (Rita Pereira) entra furiosa na biblioteca e trata Rosinha com arrogância. Sammy intervém, defendendo-a e afirmando que Rosinha é sua filha.

Maria de Fátima acusa Rosinha de fingir ser filha de Sammy a mando de Flor, alegando que a irmã quer destruir a sua família por inveja. Rosinha riposta, insinuando que Maria de Fátima usou meios pouco claros para se tornar Terra Forte. Enfurecida, Maria de Fátima dá-lhe uma bofetada.

Sammy avisa Maria de Fátima que a deixará imediatamente se ela voltar a tocar em Rosinha. Maria de Fátima fica atónita.

Recorde-se que Maria de Fátima não quer que o marido assuma Rosinha como filha:

