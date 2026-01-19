Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima chantageia Flor com as imagens escaldantes dela e de Sammy

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) entra no gabinete, onde está Maria de Fátima (Rita Pereira) com Beto, com esta a dizer à irmã já ter um acordo redigido para a partilha dos bens. Flor diz a Maria de Fátima que tudo que ela decidir está bem para si, mas Maria de Fátima insiste para que ela leia primeiro a sua proposta antes de assinar.

Flor lê surpresa a proposta de Maria de Fátima de ela abdicar de todos os bens da família, com a missiva a finalizar com a justificativa de certos valores morais não terem preço. Maria de Fátima mostra-lhe o vídeo dela com Sammy no quarto para ela perceber por que está a fazer aquilo. Flor fica em choque.

Maria de Fátima ameaça Flor com um vídeo comprometedor, e Flor, com medo de perder a família, aceita fazer tudo o que ela quiser para manter a traição em segredo. Maria de Fátima sente-se vitoriosa.

Recorde-se que tudo isto aconteceu devido ao plano de Susette: