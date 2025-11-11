Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima confessa ciúmes de Sammy e implora perdão a Flor

Em «Terra Forte», António (João Catarré) diz a Flor (Benedita Pereira) que apesar de não querer que ela o deixe, sabe que Sammy (José Fidalgo) foi o grande amor da vida dela. Flor corta o discurso do marido a dizer que não há ninguém naquele mundo que a faria fazer separar-se dele depois de tudo o que ele fez por si. António sorri reconfortado. Flor beija António a prometer nunca o deixar. Ambos olham surpresos para Rosa Maria (Custódia Gallego) a contar que Sammy ameaçou sair de casa se Maria de Fátima (Rita Pereira) os expulsar.

Maria de Fátima suplica a Sammy que não se vá embora, admitindo que se excedeu por ter muito receio que ele e Flor possam ter alguma coisa um com o outro. Sammy repisa que Flor tem todo o direito a metade da fortuna da família. Maria de Fátima diz a Sammy que vai tratar com que Flor não se vá embora, saindo.

Maria de Fátima entra no quarto de Flor a pedir-lhe desculpa por ter perdido a cabeça com ela por causa dos ciúmes que tem de Sammy, suplicando que não se vá embora. Flor olha-a atónita.

Recorde-se que a relação delas duas tem tido vários ataques de ambas as partes: