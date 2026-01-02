Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 50min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela
Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) queixa-se a Marilene dos maus candidatos para substituir Moreira, mas Marilene assegura que ainda há alguém promissor e encaminha-o ao gabinete.

Caio (Bruno Cabrerizo) declara a Maria de Fátima que deseja trabalhar para ela por admirá-la por ser uma mulher poderosa e bem-sucedida, despertando o interesse dela.

Ao despedir-se, Caio lança um olhar sedutor a Maria de Fátima. Ela testa-o perguntando quando poderia começar, e Caio responde “agora”. Satisfeita, contrata-o para começar no dia seguinte. 

Caio vai ocupar o lugar de Moreira:

