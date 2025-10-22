Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima despede Vivi e faz-lhe graves acusações

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 16min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima despede Vivi e faz-lhe graves acusações - TVI
Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) fica furiosa por Vivi (Sofia Nicholson) assumir que desvalorizou ameaças de boicote no dia da inauguração.  Maria de Fátima despede-a sem contemplações, dizendo também suspeitar que ela anda a passar informações a Marcus (Vitor Hugo).

Vivi, diz aflita a Moreira que não vai conseguir arranjar outro trabalho com a sua idade, e insinua que Maria de Fátima não é quem aparenta ser.

Vivi chega a casa desolada, deixando Babi (Melissa Matos) intrigada por ver a mãe ali àquela hora. Vivi diz à filha que devia preocupar-se em arranjar trabalho, mas Babi ignora.

Recorde-se que Maria de Fátima foi atingida por ativistas: 

