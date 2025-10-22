Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima despede Vivi e faz-lhe graves acusações

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) fica furiosa por Vivi (Sofia Nicholson) assumir que desvalorizou ameaças de boicote no dia da inauguração. Maria de Fátima despede-a sem contemplações, dizendo também suspeitar que ela anda a passar informações a Marcus (Vitor Hugo).

Vivi, diz aflita a Moreira que não vai conseguir arranjar outro trabalho com a sua idade, e insinua que Maria de Fátima não é quem aparenta ser.

Vivi chega a casa desolada, deixando Babi (Melissa Matos) intrigada por ver a mãe ali àquela hora. Vivi diz à filha que devia preocupar-se em arranjar trabalho, mas Babi ignora.

Recorde-se que Maria de Fátima foi atingida por ativistas: