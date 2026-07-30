Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima é responsável pelo fim do namoro de Susette e Leumi?

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) tenta convencer Leumi (Cassiano Carneiro) de que apenas estava a mostrar as roupas antigas de Maria de Fátima (Rita Pereira). Quando ele exige que se desfaça delas, Maria de Fátima incentiva-a a não se deixar controlar. Influenciada pelas suas palavras, Susette termina a relação, deixando Leumi em choque.

Susette justifica a separação, confessando sentir-se sufocada por Leumi. Maria de Fátima alimenta ainda mais a rutura, levando Leumi a acusá-la de estar por detrás de tudo.

Apesar das dúvidas de Susette, Maria de Fátima garante-lhe que fez bem em terminar a relação. Sozinha, sorri satisfeita por ter conseguido atingir Leumi.