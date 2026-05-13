Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima entra em fuga, após Sammy exigir a sua prisão

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) chora arrasada, mas todos a olham sem compaixão. Sammy (José Fidalgo) diz a Rodrigo esperar que Maria de Fátima seja presa por todos aqueles crimes que cometeu e ela foge disparada. Sammy vai atrás dela. António diz a José para irem também.

Maria de Fátima mete-se no carro e arranca a alta velocidade perante o olhar atónito de Sammy, António (João Catarré) e José (Paulo Calatré), Leumi (Cassiano Carneiro) e Rodrigo. Sammy diz a Rodrigo para tratar de pedir uma ordem de captura.

Recorde-se que Maria de Fátima está por 'conta própria':