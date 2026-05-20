Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima foge com intenção de se tornar empregada dos Terra Forte

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) toma a decisão de seguir mesmo com aquele plano de tornar-se empregada dos Terra Forte, tendo de encarnar verdadeiramente a personagem de Carmen.

Passaram-se dois meses na história.

Vemos Maria de Fátima no seu disfarce de Carmen a viajar num autocarro em direção ao México. Maria de Fátima está pensativa a avaliar quais serão os seus próximos passos.

FLASHBACK INÉDITO: Rambo diz a Maria de Fátima que tem de fugir já daquela casa antes que Débora (Elisa Volpatto) chegue, alertando-a que ela não terá problemas em acabar com ela tal como fez ontem com Alexandre. Rambo entrega dinheiro e documentos falsos a Maria de Fátima para ela conseguir fugir.

Recorde o disfarce de 'Carmen':