Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima humilha Flor à frente de toda a família

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:58
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima humilha Flor à frente de toda a família - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) vai ter com Maria de Fátima (Rita Pereira), mas antes de lhe dizer o que pretendia, Maria de Fátima passa-lhe a farda de empregada, deixando Sammy (José Fidalgo) e Leumi (Cassiano Carneiro) em choque.

Flor, tenta aparentar normalidade, e diz a Sammy e Leumi que decidiu fazer limpezas lá em casa para retribuir a ajuda à família. Sammy diz que ela só pode estar a ser forçada a fazer aquilo, indo falar com Maria de Fátima.

Flor diz a António (Joao Catarré) que não conseguiu falar com Maria de Fátima e pede que leve Rosinha (Francisca Salgado) e Magui (Matilde Serrasqueiro) para casa de Rosa Maria (Custódia Gallego), prometendo tratar das malas para que elas saiam sem resistência.

De relembrar que Flor foi obrigada a ceder toda a fortuna a Maria de Fátima:

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Pânico! Polícia é chamada à casa dos filhos de Vivi

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: «Está mais do que na hora de acabar com esta mentira»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Manuel vai regressar para 'salvar' Flor?

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Jennifer dá uma lição a Armando

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: António está de regresso a casa

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Armando deixa Vivi nervosa e vira-lhe as costas

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Quando menos se espera, é Álvaro quem 'dá a mão' a Flor

Terra Forte
Ontem
1

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria desafia Álvaro e faz uma exigência

Terra Forte
9 nov 2025
2

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha parte o coração de António

Terra Forte
Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Pânico! Polícia é chamada à casa dos filhos de Vivi

Terra Forte
Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos acusam Marcus e Glória de um crime horrendo

Terra Forte
25 dez 2025
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Sem autorização, São visita Nico, faz uma revelação e oferece-lhe algo

Amor à Prova
sáb, 24 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Terra Forte
dom, 25 jan

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

Ontem

Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves

Ontem

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Nem acredito!»: Rita Pereira vive momento histórico da sua carreira

Hoje

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

Ontem

«Não tem sido um caminho fácil» : Carlos Areia revela os momentos mais difíceis da sua recuperação

Ontem

Finalmente, revelado o segredo de Matilde Reymão

Ontem

Ator famoso afasta-se dos palcos e o motivo é impressionante: «Aqui posso ser eu mesmo»

Festa é Festa
Ontem

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

Ontem
Mais Fora do Ecrã