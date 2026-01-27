Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima humilha Flor à frente de toda a família

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) vai ter com Maria de Fátima (Rita Pereira), mas antes de lhe dizer o que pretendia, Maria de Fátima passa-lhe a farda de empregada, deixando Sammy (José Fidalgo) e Leumi (Cassiano Carneiro) em choque.

Flor, tenta aparentar normalidade, e diz a Sammy e Leumi que decidiu fazer limpezas lá em casa para retribuir a ajuda à família. Sammy diz que ela só pode estar a ser forçada a fazer aquilo, indo falar com Maria de Fátima.

Flor diz a António (Joao Catarré) que não conseguiu falar com Maria de Fátima e pede que leve Rosinha (Francisca Salgado) e Magui (Matilde Serrasqueiro) para casa de Rosa Maria (Custódia Gallego), prometendo tratar das malas para que elas saiam sem resistência.

De relembrar que Flor foi obrigada a ceder toda a fortuna a Maria de Fátima: