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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima oferece uma prenda de aniversário de sonho a Rosinha

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:01
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Em «Terra Forte», todos continuam intrigados a olhar para Maria de Fátima (Rita Pereira), mas Flor (Benedita Pereira) aproxima-se dela a dizer que quer muito que ela esteja ali, continuando a vê-la como sua irmã. Maria de Fátima fica emocionada com as palavras de Flor, mas logo fica insegura ao ver Flor tão bem arranjada. Sammy (José Fidalgo) permanece incomodado, mas Dani pede-lhe que não faça nenhum escândalo e estrague a festa. Maria de Fátima vai tirar fotografias com a família tentando ofuscar Flor. Moreira tenta ganhar coragem para dizer a Maria de Fátima tudo o que tem reprimido contra ela.

Rosinha (Francisca Salgado) está atónita por Maria de Fátima lhe ter oferecido um carro, com Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) a dizerem-lhe para aproveitar a festa.

Rosinha olha maravilhada para o carro que Maria de Fátima lhe ofereceu. Os amigos admitem que Maria de Fátima acertou na escolha.

Recorde-se que, agora, é Rosinha e a família quem mora na mansão:

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