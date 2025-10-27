Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quase morre durante ritual de Pai de Santo

  Hoje às 08:55
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quase morre durante ritual de Pai de Santo - TVI
Em «Terra Forte», Moreira leva Maria de Fátima (Rita Pereira)para um local cheio de velas e penduricalhos, dizendo-lhe que um Pai de Santo pode ser a solução para os problemas dela. Maria de Fátima decide tentar. Moreira apresenta Maria de Fátima ao Pai de Santo, com este a pegar nos pulsos dela a dizer-lhe que não precisa de dizer nada. Pai de Santo lê Maria de Fátima, que se solta incomodada. Maria de Fátima começa a sentir-se mal e cai desmaiada no chão. Moreira constata aflito que Maria de Fátima está sem pulsação. Pai de Santo, referindo que ela tem a energia de um demónio, diz a Moreira para chamar os seus assistentes, começando a entoar um cântico.

Pai de Santo e assistentes continuam a cantar para Maria de Fátima. Vemo-la a mexer os dedos das mãos. Pai de Santo continua a cantar enquanto assistentes deitam flores brancas em Maria de Fátima, que recobra por fim os sentidos, perguntando atordoada ao Pai de Santo o que lhe fez. Este olha-a tenso.

Pai de Santo diz a Maria de Fátima que a ruindade dela é tanta que ela quase morreu depois de tocá-la, e só decidiu trazê-la de volta por que ela não merece abandonar aquela vida sem sofrer primeiro. Pai de Santo avisa Maria de Fátima que Flor (Benedita Pereira) está mesmo viva, deixando-a muito tensa.

De recordar que para ficar com toda a fortuna, Maria de Fátima até teve um caso com Manuel (António Capelo):

