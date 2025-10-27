Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima tem um ataque de fúria, após conversa com Sammy

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:30
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima tem um ataque de fúria, após conversa com Sammy - TVI
Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) chega irritada a casa a repreender Moreira por a ter levado ao Pai de Santo, dizendo que ficou com vontade de matá-lo. Dani (Camy Ribau) provoca Maria de Fátima a dizer que ela devia estar contente por a sua irmã poder ter sido encontrada. Faz menção depois a Maria de Fátima ter escondido as suas verdadeiras origens. Maria de Fátima vira-lhe costas sem querer continuar a conversa. Maria de Fátima volta a ouvir as vozes do Pai de Santo, metendo uma almofada na cabeça, angustiada. Leumi (Cassiano Carneiro) olha-a intrigado e confuso.

Maria de Fátima desaba a chorar melindrada por Flor (Benedita Pereira) estar viva e do que isso pode significar para a sua vida. Leumi olha-a incrédulo, dizendo-lhe que é a primeira vez na sua vida que a vê tão frágil. Liga para Flor (Benedita Pereira), dizendo que ele precisa de fazer alguma coisa para ajudá-la.

Maria de Fátima, criticando Sammy por ter passado o dia todo sem lhe telefonar, pergunta-lhe se vai continuar a manter segredo sobre o que descobriu nos Açores.

Maria de Fátima repreende Sammy por lhe ter escondido que podem ter encontrado Flor, apesar de achar essa hipótese totalmente descabida. Estaca tensa por Sammy lhe dizer que não tem dúvidas que é mesmo ela. Maria de Fátima começa a destruir o telemóvel em fúria. Sammy desculpa-se a Maria de Fátima que não lhe quis dar esperanças infundadas sobre a mulher que encontraram poder ser Flor, mas ter ficado sem dúvidas nenhumas que é mesmo ela quando falou com ela, faltando descobrir por que ela não se recorda deles.

Relembre o momento em que Sammy viu Flor à sua frente, pela primeira vez, ao fim de quase 20 anos:

