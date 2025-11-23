Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima tira Marcus da cadeia

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:19
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima tira Marcus da cadeia - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira), António (João Catarré) e Rosa Maria (Custódia Gallego) pensam tensos que Vivi sabe mesmo alguma coisa grave sobre Maria de Fátima (Rita Pereira) para ela ter ido à esquadra libertar Marcus (Vitor Hugo). Rosa Maria diz que Vivi (Sofia Nicholson) pode correr perigo com Maria de Fátima.

Marcus sai da polícia, ainda incrédulo com a sua soltura. Afasta-se no sentido contrário a casa. Maria de Fátima sai da polícia com Beto. Flor chega com Rosa Maria e António, acusando Maria de Fátima de ter libertado Marcus por estar sob chantagem de Vivi. Olham-se tensas.

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi volta a trabalhar na Açoreana

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi ganha coragem e deixa Maria de Fátima encurralada

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Vivi ameça Maria de Fátima: «Acha mesmo que eu não conseguiria destrui-la?»

Terra Forte
sex, 21 nov

Terra Forte- Flor acalma Marcus: «Eu prometo que o vou tirar da prisão»

Terra Forte
sex, 21 nov

Terra Forte: Marcus é levado pela polícia

Terra Forte
sex, 21 nov
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

Terra Forte
Hoje
1

Há novas informações sobre o estado de saúde de Nuno Markl. E, Inês Aires Pereira deixa-lhe mensagem emocionante

sex, 21 nov
2

Quer perder peso na menopausa? Estes são os 3 alimentos que deve cortar já

qui, 20 nov
3

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

sex, 26 set
4

Nuno Markl fala pela, primeira vez, sobre o seu estado de saúde e alerta: «Não somos super-homens»

sex, 21 nov
5

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi volta a trabalhar na Açoreana

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Terra Forte
qui, 20 nov

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

A Protegida
qui, 20 nov

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
qui, 20 nov

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

A Fazenda
qua, 19 nov

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
ter, 18 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Terra Forte
ter, 18 nov
FORA DO ECRÃ

«Não está tudo bem»: Atriz famosa mostra realidade dura por trás das redes sociais

Hoje

«A cabeça não descansa»: Cristina Ferreira abre o coração e mostra como tem enfrentado desafios

Ontem

Este método inovador para crianças focadas e disciplinadas, está a inspirar milhares de pais

Ontem

«É aqui que tudo começa»: Noivo de Maria Botelho Moniz lança novidade que promete ser marcante

sex, 21 nov

Filha de Laura Figueiredo derrete corações ao apoiar causa importante e deixa deixa palavras que estão a comover o país

sex, 21 nov

Nuno Markl fala pela, primeira vez, sobre o seu estado de saúde e alerta: «Não somos super-homens»

sex, 21 nov
Mais Fora do Ecrã