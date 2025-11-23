Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima tira Marcus da cadeia

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira), António (João Catarré) e Rosa Maria (Custódia Gallego) pensam tensos que Vivi sabe mesmo alguma coisa grave sobre Maria de Fátima (Rita Pereira) para ela ter ido à esquadra libertar Marcus (Vitor Hugo). Rosa Maria diz que Vivi (Sofia Nicholson) pode correr perigo com Maria de Fátima.
Marcus sai da polícia, ainda incrédulo com a sua soltura. Afasta-se no sentido contrário a casa. Maria de Fátima sai da polícia com Beto. Flor chega com Rosa Maria e António, acusando Maria de Fátima de ter libertado Marcus por estar sob chantagem de Vivi. Olham-se tensas.