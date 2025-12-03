Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Missa por Vivi revela hipocrisia de Maria de Fátima e deixa todos em choque

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:35
Vem aí em «Terra Forte»: Missa por Vivi revela hipocrisia de Maria de Fátima e deixa todos em choque
Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) organiza uma missa dedicada a Vivi (Sofia Nicholson) na Açoreana. Maria de Fátima faz um discurso emocionado de como todos gostavam de Vivi, chorando a dizer que nunca a teria despedido se soubesse que ela ia perder a vida pouco tempo depois no acidente de carro. Flor (Benedita Pereira), António (João Catarré) e Rosa Maria (Custódia Gallego) estão incrédulos com o descaramento de Maria de Fátima e Sammy (José Fidalgo) mostra-se comprometido.

Maria de Fátima leva os funcionários até a um mural que está tapado, pedindo de seguida a alguém que fosse próximo de Vivi para o destapar. Delfina (Elsa Galvão) voluntaria-se, deixando todos pasmos por saberem que elas não se davam bem. Delfina destapa o mural, que tem uma fotografia gigante de Vivi com Manuel. Todos ficam emocionados, exceto Flor, que olha em censura para Sammy.

Todos tiram fotografias ao mural, emocionados. Maria de Fátima acentua querer demonstrar que na Açorena todos são iguais e são como uma família. Maria de Fátima chama Flor para discursar, dizendo que Vivi foi a única pessoa que Flor recordou do seu passado.

Recorde-se que Vivi sabia demais sobre Maria de Fátima:

