Vem aí em «Terra Forte»: Não há rasto de Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) mostra-se irritado ao telefone com a polícia por eles não terem nenhuma pista do paradeiro de Maria de Fátima (Rita Pereira), que deixou o carro num descampado e desapareceu.

Sammy diz a Álvaro (José Wallenstein) achar que Maria de Fátima pode estar a ser ajudada pelos bandidos a quem se aliou para matar Manuel (António Capelo). Sammy abraça Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda), que estão muito afetados com tudo o que descobriram da mãe.

Recorde-se que Sammy tem estado de cabeça perdida: