Vem aí em «Terra Forte»: O primeiro frente-a-frente de Carmen/ Maria de Fátima com Flor e Sammy

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) admite a Sammy (José Fidalgo) que sente muitas saudades das filhas. Pede boleia a Dudu (Tomás Taborda) para a Açoreana, e ele aceita.

À entrada, Sammy, Dudu e Flor cruzam-se com Maria de Fátima (Rita Pereira), observando-a com curiosidade. Maria de Fátima disfarça o nervosismo.

Susette (Inês Faria) informa Flor, Sammy e Dudu que Carmen está ali para a vaga de empregada. Flor e Sammy despedem-se com um beijo apaixonado, observado por Maria de Fátima.

Recorde que Maria de Fátima 'transformou-se' para se vingar: