Vem aí em «Terra Forte»: O primeiro momento de Sammy e Rosinha como pai e filha

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) argumenta ao pai que não cresceu com Rosinha (Francisca Salgado), pelo que nunca a verá como sua irmã, querendo continuar uma relação com ela. Sammy (José Fidalgo)fica apreensivo e pede a Leumi (Cassiano Carneiro) que ligue a Rosinha para falar com ela antes que Maria de Fátima (Rita Pereira) chegue.

Rosinha fica surpresa por Sammy lhe dizer que o facto de ela poder ser sua filha é a maior alegria que a vida lhe pode dar, assumindo que sempre amou Flor (Benedita Pereira), e que sempre desejou ter filhos com ela. Sammy diz a Rosinha que ainda vão a tempo de construir uma relação de pai e filha, se ela quiser. Rosinha chora emocionada.