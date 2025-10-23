Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos

  TVI Novelas
  Hoje às 09:17
Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos - TVI
Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) entra em casa, ficando surpresa por ver Dudu (Tomá Taborda) ali. Dudu explica que veio ali com a sua avó por afinal irem passar mais uns dias nos Açores e quererem que Rosinha (Francisca Salgado) os acompanhe. Rosa Maria (Custódia Gallego) surge e olha muito emocionada para Flor, que gela com a presença inesperada da mãe.

Flor contém as suas emoções, fingindo não conhecer Rosa Maria. Esta pede aos jovens para ficar a sós com Flor, abraçando-a de imediato cheia de saudades mal se vêm a sós. Flor permanece atónita de choque.

Flor afasta-se de Rosa Maria a dizer que ela está a fazer confusão, não sendo ela a pessoa que ela pensa. Rosa Maria fica incrédula. Sammy (José Fidalgo) continua a observar tudo pela janela.

Flor diz a Rosa Maria que ela está mesmo enganada sobre ser filha dela, argumentando que ela está a projetar nela o grande desejo que tem de encontrá-la. Rosa Maria redargue que coração de mãe não mente, e saber que ela é Flor. António (João Catarré) chega, com Rosa Maria a apresentar-se de imediato como mãe de Flor.

Rosa Maria continua a insistir que Flor é mesmo a sua filha desaparecida. Flor corta a dizer a Rosa Maria que não pode ir para ali desestabilizar a sua família, seguindo para o quarto.

Flor tranca-se no quarto, recusando abrir a porta a Rosa Maria, que lhe pede que não a afaste. Flor cai no chão a chorar, abalada.

De recordar que, agora, Flor faz uma vida com António, o seu marido:

