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Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro tórrido de António e Débora

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 5min
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Em «Terra Forte», José (Paulo Calatré) reentra com Débora (Elisa Volpatto), com António a agradecer-lhe por ter conseguido evitar um grande problema. José diz a ambos para terem cuidado e não fazerem barulho demais, ambos o olham atrapalhados. Débora diz a António (João Catarré) não aguentar mais estar ali sem fazer uma coisa, beijando-o apaixonadamente. António corresponde.

António já contou a uma surpresa Débora que foi ele quem decidiu que Flor (Benedita Pereira) ficaria com Sammy (José Fidalgo), dizendo ter percebido com ela que não pretende ficar com ninguém que não o ame sem reservas. Débora sorri satisfeita.

António admite a Débora duvidar que Flor o ame assim tanto, achando que ele foi somente parte de uma etapa da sua vida. Débora discorda a asseverar que Flor também o ama, fazendo o paralelismo de ele também gostar tanto de Flor como dela. António, acabando por concordar, insinua sugestivo a Débora querer ficar com alguém que somente o ame a ele, com Débora a assentir que ele é tudo para si na sua vida. Beijam-se apaixonados.

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