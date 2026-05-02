Vem aí em «Terra Forte»: Plano falha e Cobra surge armado, disposto a matar seja quem for

Em «Terra Fprte», Maria de Fátima (Rita Pereira) decide por fim revelar que somente Dudu (Tomás Taborda) é filho de Cobra (ricardo Burgos), sendo Dani (Camy Ribau) filha de Sammy (José Fidalgo), dizendo que misturou o sémen dos dois quando fez a inseminação artificial. Cobra olha-a incrédulo. Maria de Fátima diz a Cobra que está livre agora para prosseguir a sua vida com quem quiser. Todos ouvem incrédulos a revelação de Maria de Fátima de Dudu ser filhos de Cobra e Dani ser filha de Sammy.

Todos se escondem ao perceber que Maria de Fátima está a sair da cabana. Maria de Fátima arranca fula no carro. O telefone de Rosa Maria toca, fazendo uma grande barulheira.

Cobra ouve um telemóvel a tocar e sai para o exterior de arma em punho.

Recorde-se que Cobra já levou Babi para aquele esconderijo: