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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Por Cobra, Maria de Fátima tem um ataque de ciúmes à frente do marido e dos filhos

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:26
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Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) e Maria de Fátima (Rita Pereira) esboçam ar desconfiado por  Dani (Camy Ribau)e Dudu (Tomás Taborda) estarem ali a tomar o pequeno-almoço tão cedo com eles. Os filhos mostram-lhes as fotografias de Cobra (ricardo Burgos) aos beijos com Babi (Melissa Matos). Maria de Fátima estaca em choque perante o olhar atento de Leumi (Cassiano Carneiro) e Susette (Inês Faria).

Maria de Fátima avisa Sammy não querer Cobra mais lá em casa enquanto ele estiver com Babi, achando que aquilo pode ser um plano dos filhos de Vivi para a tramarem por a culparem pela morte da mãe. Maria de Fátima sai disparada a dizer não aceitar que todos eles achem normal Cobra andar com alguém muito mais novo que ele. Todos ficam incrédulos.

Relembre uma das últimas conversas entre Maria de Fátima e Cobra:

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