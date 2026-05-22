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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Pouco tempo depois de casar com Sammy, Flor deixa-o para voltar para António?

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 48min
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Em «Terra Forte», José (Paulo Calatré) diz a António (João Catarré) que ele ainda veio com melhor ar do que antes, António esboça ar comprometido. José diz a Flor (Benedita Pereira) que ela agora tem o pretexto certo para deixar Sammy, sendo óbvio que ela vai escolher o seu irmão. Sammy (José Fidalgo) entra e ouve, questionando Flor se ela também pensa assim. Todos se olham tensos.

Sammy e António enfrentam-se em despique a arrogar-se cada um deles do direito de estarem casados com Flor. António acaba por dizer que é Flor quem tem de decidir com qual dos dois vai ficar. Flor olha-os muito tensa.

Qual será a decisão de Flor?

Recorde-se que Flor nunca mentiu a Sammy sobre o que sente:

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