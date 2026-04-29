Vem aí em «Terra Forte»: Provas de que Cobra e Maria de Fátima são amantes caem nas mãos de Sammy

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) abre por fim o telefone de Maria de Fátima (Rita Pereira), quebrando desiludido por a imagem do perfil do amante de Maria de Fátima ser igual à tatuagem que Cobra (ricardo Burgos) tem nas costas. Sammy, a juntar todos os pontos do que sabe de Cobra, esboça ar furioso a recriminar-se a si próprio por não ter descoberto mais cedo que ele e Maria de Fátima o andaram a enganar todos aqueles anos.

FLASHBACK INÉDITO: Sammy entra no gabinete quando Cobra está a vestir uma camisa, vendo a tatuagem dele. Cobra diz a Sammy que fez aquela tatuagem de uma cobra numa fase muito longínqua da sua vida em que precisava de se fazer respeitar. Sammy olha-o curioso. Cobra admite a Sammy que foi graças à misteriosa mulher casada com quem anda que conseguiu ser alguém na vida, sendo alguém que veio muito de baixo, tendo sido graças a ela que pôde estudar e ter agora uma vida desafogada. Sammy comenta perceber agora a ligação tão forte que ele tem com essa mulher, contrariamente à que sente que tem com Maria de Fátima.

Recorde-se que Cobra andava sempre a defender a Maria de Fátima: