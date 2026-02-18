Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) confessa a Vivi (Sofia Nicholson) que não consegue evitar a tristeza por vê-la partir de sua casa, embora compreenda o seu desejo de regressar para junto dos filhos. Ainda assim, deixa claro que não desistirá dela. Emocionada, Vivi despede-se e, ao sair, lança um último olhar nostálgico ao espaço que a acolheu.
Sem se aperceber, está a ser observada à distância. Determinada e confiante de que tudo correrá bem, segue caminho, até que alguém a agarra subitamente, provocando o seu desmaio. O agressor remove o capuz, revelando-se: Marcus (Vitor Hugo).
