Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 39min
Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada
Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) confessa a Vivi (Sofia Nicholson) que não consegue evitar a tristeza por vê-la partir de sua casa, embora compreenda o seu desejo de regressar para junto dos filhos. Ainda assim, deixa claro que não desistirá dela. Emocionada, Vivi despede-se e, ao sair, lança um último olhar nostálgico ao espaço que a acolheu.

Sem se aperceber, está a ser observada à distância. Determinada e confiante de que tudo correrá bem, segue caminho, até que alguém a agarra subitamente, provocando o seu desmaio. O agressor remove o capuz, revelando-se: Marcus (Vitor Hugo).

Reveja aqui o primeiro beijo de Vivi e Armando: 

Terra Forte

