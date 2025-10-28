Vem aí em «Terra Forte»: Quem é Cobra, o homem que Maria de Fátima confia de olhos fechados?

Em «Terra Forte», César, mais conhecido por Cobra (Ricardo Burgos), cresceu nas ruas e, apesar de ter um passado turbulento como bandido de bairro, conseguiu dar a volta por cima.

Hoje, trabalha na Procuradoria Federal e é visto como alguém respeitável. No entanto, por trás dessa fachada, Cobra é traiçoeiro e alinha no jogo sujo de Maria de Fátima (Rita Pereira). De quem, aliás, é amante desde sempre.

Tornou-se há anos um dos melhores amigos de Sammy (José Fidalgo) e é inclusive padrinho de um dos filhos dele. A chegada de Flor (Benedita Pereira) ao Brasil é uma ameaça também para ele.