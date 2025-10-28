Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Quem é Cobra, o homem que Maria de Fátima confia de olhos fechados?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:41
Vem aí em «Terra Forte»: Quem é Cobra, o homem que Maria de Fátima confia de olhos fechados? - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», César, mais conhecido por Cobra (Ricardo Burgos), cresceu nas ruas e, apesar de ter um passado turbulento como bandido de bairro, conseguiu dar a volta por cima.

Hoje, trabalha na Procuradoria Federal e é visto como alguém respeitável. No entanto, por trás dessa fachada, Cobra é traiçoeiro e alinha no jogo sujo de Maria de Fátima (Rita Pereira). De quem, aliás, é amante desde sempre.

Tornou-se há anos um dos melhores amigos de Sammy (José Fidalgo) e é inclusive padrinho de um dos filhos dele. A chegada de Flor (Benedita Pereira) ao Brasil é uma ameaça também para ele.

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Saiba tudo o que aconteceu, no cruzeiro, na noite que Flor caiu ao mar

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor revolta-se ao perceber que Maria de Fátima roubou-lhe tudo

Terra Forte
Hoje

Choque em «Terra Forte»: «Já reconheceste a tua irmã que todos achavam que viviam no céu?»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Glória e Marcus são amantes

Terra Forte
Ontem

Dudu fica chocado: «Então, a minha mãe ficou-lhe com o marido?»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Flor fica um lástima, após visita de Sammy e Rosa Maria

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Homicídio Susana Gravato: Catarina Gouveia responde a vídeo 'polémico' de Cristiana Jesus

Ontem
1

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quase morre durante ritual de Pai de Santo

Terra Forte
Ontem
2

Vem aí em «Terra Forte»: Saiba tudo o que aconteceu, no cruzeiro, na noite que Flor caiu ao mar

Terra Forte
Hoje
3

É um dos homens mais bonitos de Portugal e está a conquistar o mundo

Cacau
Ontem
4

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

sex, 26 set
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor revolta-se ao perceber que Maria de Fátima roubou-lhe tudo

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Saiba tudo o que aconteceu, no cruzeiro, na noite que Flor caiu ao mar

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: JD recebe uma notícia chocante e fica à beira do desmaio

A Protegida
Hoje

Era considerada uma das mulheres mais bonitas nos anos 2000. Como está agora?

Hoje

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»

Ontem

Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Quem é Cobra, o homem que Maria de Fátima confia de olhos fechados?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Festa da filha de Maria Sampaio marcada por uma presença especial

Ontem

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»

Ontem

Insólito: Ana Guiomar chega ao quarto e encontra a sua cama ocupada

Ontem

Sara Carreira continua a inspirar: o gesto de Tony Carreira que está a emocionar o País

Ontem

Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai

Ontem

Homicídio Susana Gravato: Catarina Gouveia responde a vídeo 'polémico' de Cristiana Jesus

Ontem
Mais Fora do Ecrã