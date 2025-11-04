Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria deixa Maria de Fátima em aflição com as suas suspeitas

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 12min
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria deixa Maria de Fátima em aflição com as suas suspeitas - TVI
Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) protesta com Rosa Maria (Custódia Gallego) por achar que ela está a tentar pôr Flor contra ela. Susette (Inês Faria) está escondida a ouvir tudo.

Maria de Fátima incita Rosa Maria a que assuma que acha que ela teve interesse no desaparecimento de Flor (Benedita Pereira). Estaca surpresa por Rosa Maria admitir que não para de pensar no que Flor disse sobre insinuar que ela se apropriou da vida dela.

Maria de Fátima defende-se a Rosa Maria que foi Sammy quem se interessou por ela e não o oposto, tendo sido ele que foi atrás dela. Maria de Fátima também diz a Rosa Maria que pode perguntar a Flor o que lhe disse sobre querer dividir a fortuna da família com ela.

Recorde-se que Maria de Fátima mandou Flor para fora do cruzeiro:

