Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria desafia Álvaro e faz uma exigência

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) regressa a casa a protestar com Sammy (José Fidalgo) por poder deitar tudo a perder se voltar para Flor, depois de finalmente terem conseguido recuperar a fortuna da família ao ele ter-se casado com Maria de Fátima. Rosa Maria (Custódia Gallego) chega a dizer a Álvaro terem de ter uma conversa muito séria.

Rosa Maria, recriminando Álvaro por querer continuar a guerra entre famílias, avisa-o que vai ter de se haver com ela se voltar a ameaçar Flor. Álvaro finge não ficar melindrado com o discurso de Rosa Maria.

Recorde-se que Álvaro quer recuperar toda a fortuna:

