Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria está decidida e quer ir confrontar Flor

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 50min
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria está decidida e quer ir confrontar Flor
Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) decide mostrar a Rosa Maria (Custódia Gallego) a fotografia de Flor (Benedita Pereira). Rosa Maria estaca em choque, perguntando a Sammy que brincadeira de mau gosto é aquela.

Rosa Maria diz a Sammy ser impossível que aquela mulher seja Flor, que desapareceu há quase vinte anos. Sammy diz haver mais dados relevantes a acrescentar, visto que aquela mulher também fez quarenta anos, tal como Flor faria e deu o nome de Rosa à filha. Rosa Maria, pressente que aquela mulher é Flor e pede-lhe para irem a casa dela.

Rosa Maria e Sammy concordam ter de agir com cautela, precisando de descobrir o que levou Flor a refugiar-se nos Açores todos aqueles anos. Rosa Maria fica a olhar ternamente para Rosinha (Francisca Salgado), que estranha.

Sammy insiste com Rosa Maria que a mãe de Rosinha pode não ser Flor, visto que os Terra Forte tiveram origem nos Açores, e pode ser apenas uma prima afastada.  Sammy indica que não vai com Rosa Maria confrontar a mulher, por ter casado com Maria de Fátima (Rita Pereira).

