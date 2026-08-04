Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha confronta António e rejeita-o como pai em cena devastadora

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) vai muito cedo a casa de António (João Catarré) para confrontá-lo por ter abandonado a família por causa de Débora (Elisa Volpatto). António olha-a tenso.
António assegura a Rosinha que só recentemente começou um relacionamento com Débora, mas Rosinha vinca não acreditar nessa história de ele ter andado escondido durante três anos sem lhes dizer nada por causa do pai dela.
Rosinha avisa António que ninguém vai acreditar que ele só tenha tido alguma coisa com Débora agora, mostrando-se muito desiludida por ele ter abandonado a família para estar com essa mulher. Diz ainda que, a partir de agora, será Sammy (José Fidalgo), e não ele, o seu verdadeiro pai. António olha-a desolado.