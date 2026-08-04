Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha confronta António e rejeita-o como pai em cena devastadora

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 11min
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha confronta António e rejeita-o como pai em cena devastadora - TVI
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) vai muito cedo a casa de António (João Catarré) para confrontá-lo por ter abandonado a família por causa de Débora (Elisa Volpatto). António olha-a tenso.

António assegura a Rosinha que só recentemente começou um relacionamento com Débora, mas Rosinha vinca não acreditar nessa história de ele ter andado escondido durante três anos sem lhes dizer nada por causa do pai dela.

Rosinha avisa António que ninguém vai acreditar que ele só tenha tido alguma coisa com Débora agora, mostrando-se muito desiludida por ele ter abandonado a família para estar com essa mulher. Diz ainda que, a partir de agora, será Sammy (José Fidalgo), e não ele, o seu verdadeiro pai. António olha-a desolado.

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Susette apanha Sammy a sair do duche em cena escaldante

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy expulsa Flor da mansão

Terra Forte
Hoje

Momento hilariante em «Terra Forte»: Maria de Fátima e Leumi numa épica troca de insultos

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Provocada por Maria de Fátima, Susette termina tudo com Leumi

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Vivi descobre a morte de Armando e a reação é de partir o coração

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Leumi apanha Susette a usar um vestido de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Foi uma das maiores estrelas de Inspetor Max. Aos 51 anos, continua incrível

Ontem
1

Esta praia fluvial portuguesa é famosa pelas águas medicinais que curaram um Rei

Ontem
2

Vem aí em «A Madrasta»: Pedro pede Diana em casamento. Os pormenores do momento romântico

A Madrasta
Ontem
3

Já são conhecidos os sete patrimónios que vão representar a Grande Lisboa nas Novas 7 Maravilhas de Portugal

Ontem
4

Apanhámo-la com desconto: a mochila de viagem preferida dos viajantes frequentes

qui, 30 jul
5

Viajar sem stress: o acessório de cabine mais procurado da Amazon está em promoção

qui, 30 jul
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Susette apanha Sammy a sair do duche em cena escaldante

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha confronta António e rejeita-o como pai em cena devastadora

Terra Forte
Hoje

Momento hilariante em «Terra Forte»: Maria de Fátima e Leumi numa épica troca de insultos

Terra Forte
Ontem

A Madrasta: Diana expulsa Renato: «Continuas um homem nojento»

A Madrasta
Ontem

José Condessa tem gesto raro com o avô, que fez 90 anos, e deixa a Internet emocionada

Hoje

Nem ator, nem apresentador. O primeiro emprego de Pedro Granger tem história caricata: «Era o refúgio das freiras…»

Hoje
FORA DO ECRÃ

José Condessa tem gesto raro com o avô, que fez 90 anos, e deixa a Internet emocionada

Hoje

Nem ator, nem apresentador. O primeiro emprego de Pedro Granger tem história caricata: «Era o refúgio das freiras…»

Hoje

Helena Isabel dá lição de estilo com saia dos saldos. E sabemos onde a pode comprar por menos de 6 euros

Ontem

Fernanda Serrano prepara-se para fazer par romântico com este amigo de longa data. E agora vivem férias em conjunto

Ontem

Júlia Palha conquista Hollywood... e já tem estrela no Passeio da Fama? As imagens do maior sonho da atriz

Ontem

Foi uma das maiores estrelas de Inspetor Max. Aos 51 anos, continua incrível

Ontem
Mais Fora do Ecrã