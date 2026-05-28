Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha e Dudu entram em conflito

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) surpreende todos ao declarar que, se António sair, irá com ele. António pede-lhe tempo para reorganizar a sua vida e reafirma que não aceitará ajuda financeira de Flor (Benedita Pereira). Rosinha estranha ao ouvir Dudu (Tomás Taborda) considerar a decisão acertada.

Dudu tenta tranquilizar Rosinha, acreditando que António acabará por aceitar ajuda, mas preocupa-se com a ideia de ela sair de casa. Rosinha contrapõe que a situação atual não é saudável. Ambos ficam constrangidos ao ver Flor aproximar-se.

Flor fica em choque ao saber que António pretende sair. Álvaro considera a decisão lógica, enquanto Rosinha levanta dúvidas sobre os sentimentos de Flor, deixando Rosa Maria (Custódia Gallego) preocupada.

Dudu repreende Rosinha por criar instabilidade no casamento de Flor, mas ela mantém-se firme na esperança de uma reconciliação com António.

Recorde que Sammy e Flor casaram, no período de tempo em que António esteve desaparecido: