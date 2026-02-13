Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque - TVI
Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) traz Rosinha (Francisca Salgado) a Flor (Benedita Pereira) e António, com Flor a dizer à filha que é com António que ela tem de conversar, saindo com Sammy. Rosinha pede desculpa a António, que a abraça terno. Flor sorri por Sammy dizer que já percebeu ser impossível que ela deixe António por eles terem realmente uma união de casal muito forte, invejando-os por isso, não indo mais pressioná-la para que fiquem juntos. Sammy finaliza a dizer a Flor que pode sempre contar com ele para o que precisar.

Rosinha diz a António que apesar de o ir sempre amar como se fosse seu pai, diz que ele tem de compreender que ficou revoltada por saber que a sua vida poderia ter sido muito diferente se já tivesse sabido há mais tempo que Sammy era seu pai. António defende-se que foi Flor quem quis sempre manter segredo sobre isso. Olham aflitos para Magui, que ouviu tudo, a perguntar triste a António se também não é filha dele.

Recorde o momento em que Rosinha foi rude com os pais:

