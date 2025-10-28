Vem aí em «Terra Forte»: Saiba tudo o que aconteceu, no cruzeiro, na noite que Flor caiu ao mar

Em «Terra Forte», recuamos a 2006, Flor (Benedita Pereira) bebe desregradamente no bar, dizendo muito desiludida aMaria de Fátima (Rita Pereira) que Sammy (José Fidalgo) a andou mesmo a usar, sentindo-se com vontade de morrer. Maria de Fátima puxa-a para irem até lá fora apanhar ar.

Flor diz a Maria de Fátima estar mesmo tudo acabado definitivamente com Sammy, achando que ele a enganou e nunca gostou dela de verdade. Maria de Fátima diz que assim pelo menos ela já não tem de fugir para proteger Sammy. Flor, muito maldisposta, acaba por desmaiar com todo o álcool que bebeu.

Maria de Fátima, vendo Flor desmaiada, percebe estar ali uma oportunidade única para a matar e concretizar o plano de ser adotada pelos pais dela. Maria de Fátima puxa Flor para a balaustrada e atira o corpo dela borda fora do navio. Esboça ar confiante que resolveu aquele problema.

Maria de Fátima avança muito nervosa em direção da sua cabine, cheia de receio que alguém a tenha visto a empurrar Flor para fora do cruzeiro. Maria de Fátima abre a cama de Flor e mete lá almofadas para fingir que ela lá está deitada. Veste depois a sua camisa de noite e mete-se na cama, suspirando a acalmar-se. Maria de Fátima liga para Cobra (Ricardo Burgos) a dizer já ter tratado de despachar Flor, dizendo-lhe que só vai avisar do seu desaparecimento daqui a uns dias para não haver chance de ela ser encontrada. Avisa Cobra que falta agora ele cumprir a sua parte do acordo de matar a sua mãe. Cobra diz surpreso a Maria de Fátima que nunca pensou que ela tivesse mesmo a coragem de matar Flor como lhe tinha dito. Esboça ar tenso por Maria de Fátima impor que ele agora mate a sua mãe tal como combinaram.

De recordar que na manhã seguinte, Flor é salva: