Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha o homem que Maria de Fátima contratou para a sabotagem

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:34
Em «Terra Forte», colega, Sammy (José Fidalgo) e Cobra (Ricardo Burgos) encontram o homem da conserveira desmaiado em casa, percebendo que ele bebeu demais. Sammy diz que o melhor é darem-lhe um banho de mar gelado para ele acordar. Homem da conserveira já acordou depois de ter sido posto no mar. Sammy questiona sem rodeios o homem quem lhe pagou para sabotar o autoclave na Komibem. Homem estaca gelado, enquanto Cobra disfarça a sua tensão.

Sammy diz ao colega que leve o homem da conserveira para a sala de interrogatório. Sammy repreende Cobra por ter dado a dica ao homem que tudo tinha passado de um acidente. Cobra finge ficar constrangido.

De recordar que Sammy está a seguir uma pista:

