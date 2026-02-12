Vem aí em «Terra Forte»: Sammy coloca Rosinha acima de tudo e faz proposta a Flor e António

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) garante a Flor (Benedita Pereira) e António (Joao Catarré) que não pretende disputar Rosinha (Francisca Salgado), agradece a António por a ter criado e propõe que os três assumam, juntos, o papel de pais.

Sammy revela a Flor e António que Rosinha quer fazer o teste de paternidade e comenta saber que Maria de Fátima (Rita Pereira) conhece o passado dele com Flor. Flor disfarça a surpresa.

Flor finge que já suspeitava de Maria de Fátima saber do seu envolvimento com Sammy. Ele pede segredo e oferece-se para ir buscar Rosinha para regressar.