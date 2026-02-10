Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy deixa Maria de Fátima em lágrimas ao virar-se contra ela

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:19
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy deixa Maria de Fátima em lágrimas ao virar-se contra ela - TVI
Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira)  insiste que a história da paternidade de Rosinha (Francisca Salgado) foi um plano de Flor (Benedita Pereira) para a separar de Sammy (José Fidalgo). Ele responde que, mesmo assim, ela não tem direito de maltratar Rosinha.

Maria de Fátima exige que Rosinha saia de casa. Sammy ameaça sair se Rosinha não puder ficar, defendendo que ela tem mais direitos por ser uma Terra Forte. Maria de Fátima desaba em lágrimas.

Furiosa, Maria de Fátima destrói tudo à sua volta. Leumi (Cassiano Carneiro) sugere que ela finja aproximação a Rosinha para depois a desmascarar. Maria de Fátima mostra-se recetiva.

 

