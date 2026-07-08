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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: : Sammy descobre o segredo de António e Débora

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:17
Vem aí em «Terra Forte»: : Sammy descobre o segredo de António e Débora - TVI
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Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) confronta Débora (Elisa Volpatto), dizendo que sabe que ela viajou no mesmo dia que António (João Catarré) regressou e insinua que já estavam juntos.

Débora recusa responder a Sammy sobre a sua vida pessoal. António chega e fica surpreendido por encontrar Sammy ali.

Sammy confronta António sobre a relação com Débora. António defende-se e atira-lhe responsabilidades sobre o passado com Flor (Benedita Pereira), deixando Sammy incomodado.

Débora alerta António que Sammy está perto de descobrir toda a verdade sobre a viagem deles e o seu passado.

Recorde que Sammy já se tinha cruzado com Débora:

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