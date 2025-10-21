Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre que Flor está viva

Terra Forte

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) conta a Rosa Maria (Custódia Gallego) que Dudu (Tomás Taborda) conheceu uma rapariga por quem ficou encantado. Dudu chega a perguntar-lhes se Rosinha (Francisca Salgado) pode passar o dia com eles, dizendo que ela é a pessoa ideal para lhes mostrar a ilha. Ambos assentem e Dudu apresenta Rosinha, com Rosa Maria a simpatizar de imediato com ela.

Rosinha mostra a Sammy, Rosa Maria e Dudu uma das lagoas da ilha. Rosa Maria admite a Sammy que aquela viagem ainda a fez recordar mais de Flor, por Rosinha ter alguma coisa que lhe faz lembrar a filha. Sammy admite também ter a mesma sensação.

Rosinha leva Sammy, Dudu e Rosa Maria ao restaurante da Maresia, todos ficam encantados com o espaço. Dudu lembra-se de mostrar ao pai as fotografias da festa de anos da mãe de Rosinha, dizendo que a achou muito bonita. Dudu mostra-lhe Flor (Benedita Pereira), com Sammy a estacar gelado a olhar para a fotografia. Sammy levanta-se com o coração a rebentar e sem conseguir articular palavra.

Sammy continua a olhar em choque para a fotografia de Flor, com Dudu a ficar intrigado com o pai. Sammy pergunta a Rosinha como se chama a mãe dela, disfarçando que elas são parecidas. Rosinha conta que a sua mãe se chama Sofia e veio do Algarve.

Recorde o momento em que Rosinha salvou Dudu:

