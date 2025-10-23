Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Flor abraçam-se ao fim de 20 anos

Em «Terra Forte», Sammy (Joaé Fidalgo) tenta encontrar uma janela aberta para entrar na casa de Flor (Benedita Pereira).

Sammy e Flor olham-se muito emocionados sem conseguirem dizer palavra. Sammy abraça por fim a chorar Flor a dizer que não pensava que ia voltar a vê-la.

Rosa Maria (Custódia Gallego), a chorar, diz a Dudu (Tomás Taborda) que aquelas lágrimas não são de tristeza, mas sim de felicidade por Flor estar viva.

António (João Catarré) está muito incomodado por Rosinha (Francisca Salgado) continuar a insistir que Rosa Maria pode ser mesmo a mãe da sua mãe. Rosinha percebe que o pai está a esconder alguma coisa.

Flor olha tensa para Sammy a dizer que continua a amá-la tanto como há vinte anos. António entra no quarto e expulsa de imediato Sammy dali. António segue com Sammy agarrado para a rua. Sammy pede a Flor que explique quem é ele, mas Flor não consegue dizer palavra. Rosinha fecha a porta da rua a impor que lhe expliquem o que se está a passar.