Vem aí em «Terra Forte»: Sammy expulsa Flor da mansão

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) questiona Sammy (José Fidalgo) por que não foi dormir com ela, ficando surpresa quando ele diz querer mesmo acelerar o processo de separação.

Sammy diz a Flor que é ela quem tem de abandonar a casa, por ter sido ela a tomar a decisão de se separarem, vincando não ter culpa das dúvidas dela sobre ainda poder gostar de António (João Catarré), o que, segundo ele, ficou mais uma vez evidente com os ciúmes que demonstrou ao vê-lo com Débora (Elisa Volpatto). Flor olha-o atónita.

Flor diz a Sammy que nem sequer tem nada pensado para sair de casa. Sammy responde, resoluto, que percebeu no dia anterior que não tem sido feliz com ela e que não quer perder mais tempo naquela relação. Flor sai chocada.