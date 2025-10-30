Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz uma promessa a Maria de Fátima. Irá cumprir?

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) assevera a Maria de Fátima (Rita Pereira) que já não sente nada por Flor (Benedita Pereira) e que a prova que ela faz parte do passado é o facto de ter constituído família com ela.

Sammy admite a Maria de Fátima ser impossível ficar indiferente ao facto de Flor estar viva, mas reitera-lhe que vai cumprir a promessa de casamento de ficarem juntos para sempre. Maria de Fátima abraça-o aliviada, recordando-o que Flor terminou a relação com ele, antes de desaparecer. Sammy recebe chamada de Álvaro (José Wallenstein) a perguntar-lhe se é verdade que Flor está viva.

De recordar que Sammy tem pensado muito em Flor e que ficou rendido ao vê-la: