Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz uma promessa a Maria de Fátima. Irá cumprir?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:33
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz uma promessa a Maria de Fátima. Irá cumprir? - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) assevera a Maria de Fátima (Rita Pereira) que já não sente nada por  Flor (Benedita Pereira) e que a prova que ela faz parte do passado é o facto de ter constituído família com ela.

Sammy admite a Maria de Fátima ser impossível ficar indiferente ao facto de Flor estar viva, mas reitera-lhe que vai cumprir a promessa de casamento de ficarem juntos para sempre. Maria de Fátima abraça-o aliviada, recordando-o que Flor terminou a relação com ele, antes de desaparecer. Sammy recebe chamada de Álvaro (José Wallenstein) a perguntar-lhe se é verdade que Flor está viva.

De recordar que Sammy tem pensado muito em Flor e que ficou rendido ao vê-la:

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confessa a Rosinha que pode ter sido vítima de um crime e pede-lhe ajuda

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Aparecimento de Flor pode destruir a vida e planos de muitas pessoas

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Eis o plano de Flor para descobrir a verdade sobre Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: A reação de Flor ao saber que Sammy e Maria de Fátima são casados

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Flor fica em choque ao descobrir quem é Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Depois do ritual, Maria de Fátima fica a ouvir vozes

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

Ontem
1

Inês Aires Pereira arrasa com fotos sensuais, mas reparou neste pormenor?

qui, 13 mar
2

«Muito amor»: Depois da gravidez, Inês Aires Pereira faz anúncio surpreendente

ter, 28 out
3

Vem aí em «Terra Forte»: Saiba tudo o que aconteceu, no cruzeiro, na noite que Flor caiu ao mar

Terra Forte
ter, 28 out
4

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out
5

Uau! As collants de Olívia Ortiz são um arraso e uma autêntica tendência

Queridos Papás
16 nov 2023
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Eis o plano de Flor para descobrir a verdade sobre Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Gonçalo ficam incrédulos com os novos acontecimentos

A Protegida
Hoje

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

Hoje

«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem

Hoje

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz uma promessa a Maria de Fátima. Irá cumprir?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

Hoje

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

Hoje

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

Hoje

«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem

Hoje

«Mais do que casar...»: Este é o tesouro inesperado que Ana Guiomar nunca tinha revelado

Ontem

Nora de Helena Isabel quebra o silêncio e revela segredo da gravidez que ninguém sabia

Ontem
Mais Fora do Ecrã