Vem aí em «Terra Forte»: Sammy quer explicações de Débora

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) disfarça a Sammy (José Fidalgo) que não se importa com António (João Catarré) ter outra mulher, mas ele insinua que a história pode não ser tão simples.

Ele diz a Flor que descobriu que Débora (Elisa Volpatto) chegou de jato privado no mesmo dia que António, sugerindo uma ligação entre os dois.

Mais tarde, Sammy pede a Armando (Ricardo Carriço) para falar sobre Álvaro, demonstrando desconfiança. Sammy que Álvaro (José Wallenstein) foi agredido e suspeita que Débora possa estar envolvida, saindo rapidamente para investigar mais.

Sammy confronta Débora, dizendo que precisa de falar com ela.

Recorde o momento em que Sammy se cruzou com Débora pela primeira vez: