Vem aí em «Terra Forte»: Sem misericórdia, Rosa Maria bate em Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) recusa veemente a ideia de ter atirado Flor (Benedita Pereira) ao mar, mas Flor faz entrar Matheus, que confirma toda a história. Maria de Fátima acusa Flor de ter arranjado aquele rapaz para a tramar, continuando a negar e atacando todos os presentes de se terem juntado para acabarem com ela com falsas acusações.

Rosa Maria (Custódia Gallego) perde a cabeça e esbofeteia Maria de Fátima, dizendo-lhe para nunca mais a chamar de mãe e pare de usar o seu nome.

Maria de Fátima tenta defender-se que errou, mas não foi a única, visto Flor e Sammy também se terem envolvido. Todos olham sérios para Maria de Fátima a demonstrar que ela não tem defesa possível.

Recorde-se que Rosa Maria já tinha mencionado querer fazer justiça pelas próprias mãos: