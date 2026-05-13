Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sem misericórdia, Rosa Maria bate em Maria de Fátima

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 50min
Vem aí em «Terra Forte»: Sem misericórdia, Rosa Maria bate em Maria de Fátima - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) recusa veemente a ideia de ter atirado Flor (Benedita Pereira) ao mar, mas Flor faz entrar Matheus, que confirma toda a história. Maria de Fátima acusa Flor de ter arranjado aquele rapaz para a tramar, continuando a negar e atacando todos os presentes de se terem juntado para acabarem com ela com falsas acusações.

Rosa Maria (Custódia Gallego) perde a cabeça e esbofeteia Maria de Fátima, dizendo-lhe para nunca mais a chamar de mãe e pare de usar o seu nome.

Maria de Fátima tenta defender-se que errou, mas não foi a única, visto Flor e Sammy também se terem envolvido. Todos olham sérios para Maria de Fátima a demonstrar que ela não tem defesa possível.

Recorde-se que Rosa Maria já tinha mencionado querer fazer justiça pelas próprias mãos:

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima entra em fuga, após Sammy exigir a sua prisão

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Babi recebe proposta inesperada de Cobra

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Vivi sobre Maria de Fátima: «Concordas comigo? Ela merece viver para sofrer»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: «A penúria vai ser a cruz da Maria de Fátima»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- O desejo de Sammy sobre Cobra e Maria de Fátima: «O que eu quero é que desapareçam os dois»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Testemunha revela, sem rodeios, quem atirou Flor do cruzeiro e todos os seus traumas

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Exclusivo «Amor à Prova»: Ana e André beijam-se

Amor à Prova
ter, 10 mar
1

Vem aí em «Amor à Prova»: Demolição da rua de Cris está nas mãos de Ana

Amor à Prova
Hoje
2

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy, Álvaro e Rosa Maria descobrem que António está vivo

Terra Forte
dom, 10 mai
3

Dentro da casa de Ana Guiomar: atriz mostra o seu quarto e os detalhes são impressionantes

Amor à Prova
seg, 11 mai
4

Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui

Festa é Festa
4 set 2025
5

“Realizei dois sonhos”: Rosa Bela faz anúncio comovente

seg, 11 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Bomba devastadora em «Terra Forte»: Perante todos, Flor expõe os crimes de Maria de Fátima em vídeo

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: A tão falada Vera procura emprego na clínica de David

Amor à Prova
Ontem

Ficou conhecido como o Rodas de «Morangos com Açúcar». Como está ele agora?

Ontem

«Não se deixem enganar»: Matilde Breyner faz esclarecimento inesperado e deixa promessa

Ontem

Aos 26 anos, esta mulher já é uma estrela internacional e namora com um dos homens mais desejados do país

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: A reação de Nico ao saber que é adotado

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Noivo de Maria Botelho Moniz impressiona com preparação para um dos momentos mais importantes da sua vida

Ontem

Aos 26 anos, esta mulher já é uma estrela internacional e namora com um dos homens mais desejados do país

Ontem

Ficou conhecido como o Rodas de «Morangos com Açúcar». Como está ele agora?

Ontem

Foi uma das atrizes mais cobiçadas dos anos 2000, aos 43 anos continua a tirar o fôlego

Ontem

«Estás-te a passar?»: David Carreira prega partida a Carolina Carvalho e reação é hilariante

Ontem

«Não se deixem enganar»: Matilde Breyner faz esclarecimento inesperado e deixa promessa

Ontem
Mais Fora do Ecrã