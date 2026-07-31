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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Susette faz a primeira investida com Sammy e o resultado é inesperado

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 58min
Vem aí em «Terra Forte»: Susette faz a primeira investida com Sammy e o resultado é inesperado - TVI
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Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) mostra-se insegura quanto ao plano para conquistar Sammy (José Fidalgo), mas Maria de Fátima (Rita Pereira) insiste que ela deve ser mais ambiciosa. Quando Sammy chega com Álvaro (José Wallenstein), não consegue evitar reparar nela, o que entusiasma Maria de Fátima.

Álvaro comenta com Sammy que nunca tinha reparado como Susette é atraente. Sammy reprova a observação, defendendo que não vê as empregadas dessa forma.

Já de uniforme, Susette sente-se mais confortável, mas Maria de Fátima continua a incentivá-la a lutar por uma vida melhor e por Sammy. A ideia deixa Susette inquieta.

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