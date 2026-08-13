Vem aí em «Terra Forte»: Susette vira Sammy contra Flor e aproveita a oportunidade

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) aproveita a fragilidade de Sammy (José Fidalgo) após a separação de Flor (Benedita Pereira) para lançar uma suspeita dolorosa: a empresária terá terminado o casamento para tentar voltar para António (João Catarré).

Abalado, Sammy admite sentir-se enganado por Flor durante anos. Para ele, a decisão da mulher confirma os receios de que nunca conseguiu ultrapassar totalmente António.

Susette não perde a oportunidade de o incentivar a seguir em frente e a pensar na própria felicidade. Mas estará realmente preocupada com Sammy ou estará a aproveitar o fim do casamento para se aproximar dele? Flor assumiu que só ficou com Sammy porque António desapareceu da sua vida, enquanto Susette já tinha sido incentivada por Maria de Fátima (Rita Pereira) a seduzir o patrão.